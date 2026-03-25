القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تتمكن من إسقاط أي طراز من طائراتنا
الفلبين تعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة مُتأثرة بتداعيات حرب الشرق الأوسط
البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيفتح أبواب الجحيم على إيران إن لم تبرم اتفاقا
السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. أمطار غزيرة متوقعة تشمل جدة وعدة محافظات غداً
تصعيد الشروط يُهدّد المفاوضات.. خبير استراتيجي: فجوة واسعة بين واشنطن وطهران تُنذر بالفشل
الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا.. وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة
باسم سمرة ومرام علي في ضيافة صاحبة السعادة.. الأحد والإثنين
موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الأمطار الغزيرة والصقيع
وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم وأسهمت في ترسيخ الوسطية
السفير أيمن مشرفة: مصر كانت سباقة في جهود الوساطة منذ بداية التصعيد
خاص.. تحقيقات النيابة العامة في واقعة مذ.بحة كرموز بالإسكندرية
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة ودمج ذوي الإعاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الأمطار الغزيرة والصقيع

حالة الطقس
حالة الطقس
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل هامة بشأن حالة الطقس التي تشهدها البلاد حاليًا، في ظل موجة قوية من التقلبات الجوية الناتجة عن تأثير منخفض جوي قطبي يضرب مختلف المحافظات، متسببًا في أمطار رعدية واضطرابات واسعة.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 يمثل ذروة تأثير المنخفض القطبي، حيث تشهد معظم أنحاء الجمهورية حالة من عدم الاستقرار، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية المصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.

الارصاد الجوية

ذروة المنخفض القطبي تضرب المحافظات

أوضحت الهيئة أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب الشديد في الطقس.

وشهدت عدة مناطق، خاصة السواحل الشمالية مثل مطروح والإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة امتدت تدريجيًا إلى محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، حيث تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، ووصلت في بعض الأحيان إلى أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد.

كما امتدت الأمطار إلى مناطق من شمال الصعيد مثل الفيوم وبني سويف والمنيا، بينما ظلت أقل حدة في مناطق جنوب الصعيد.

أمطار رعدية وسيول محتملة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمالية وصول الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق، خاصة في سيناء وشمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، نظرًا للطبيعة الجبلية التي تساعد على تجمع المياه بسرعة.

طقس شديد التقلب مع أمطار غزيرة| والأرصاد تحذر: رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة لهذا الموعد

كما سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت العظمى في القاهرة الكبرى نحو 17 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

6 ظواهر جوية خطيرة بالتزامن مع المنخفض

أشارت الهيئة إلى عدد من الظواهر الجوية المصاحبة لهذه الموجة، والتي تتطلب الحذر الشديد، أبرزها:

  • رياح هابطة قوية قد تؤدي لانخفاض مفاجئ في الرؤية
  • صواعق وبرق مع احتمالية تساقط البَرَد
  • تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في الطرق
  • مخاطر على المنشآت والأشجار واللوحات الإعلانية
  • فرص لتساقط الثلوج على مرتفعات جنوب سيناء ليلًا
  • اضطراب في حركة الملاحة ببعض المناطق

متى يتحسن الطقس؟

كشفت منار غانم أن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى يوم الخميس، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة في معظم المحافظات.

وأوضحت أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية سيبدأ مساء الخميس، مع تحرك المنخفض الجوي بعيدًا نحو بلاد الشام وشرق مصر، لتبدأ الأجواء في الاستقرار بشكل ملحوظ.

انتهاء المنخفض وعودة الأجواء الربيعية

بحسب التوقعات، يبدأ التحسن الفعلي صباح يوم الجمعة، حيث تقل فرص سقوط الأمطار بشكل كبير على القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وتقتصر على السواحل الشمالية فقط.

أما يوم السبت، فمن المتوقع أن تنتهي تمامًا تأثيرات المنخفض القطبي، لتعود الأجواء الربيعية المعتدلة إلى معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتلاشي فرص الأمطار.

أمطار غزيرة وفيضانات تهدد الرحلات الجوية

رسالة تحذير للمواطنين

في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة وفي المناطق المفتوحة، مع تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو بالقرب من أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانخداع بفترات توقف الأمطار المؤقتة، حيث قد تعاود الهطول بشكل مفاجئ خلال اليوم.

في النهاية، تؤكد هذه الموجة الجوية أن التقلبات المناخية أصبحت أكثر حدة وتغيرًا، ما يتطلب متابعة مستمرة لنشرات الطقس، خاصة في ظل تأثير المنخفضات الجوية العنيفة التي تضرب المنطقة بين الحين والآخر.

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

مشروب سحرى.. لتدفئة الجسم و تقوية المناعة مع البرد القارص
مشروب سحرى.. لتدفئة الجسم و تقوية المناعة مع البرد القارص
مشروب سحرى.. لتدفئة الجسم و تقوية المناعة مع البرد القارص

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

