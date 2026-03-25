قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة
حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن
إيران تستهدف عمان بـ 5 صواريخ ومسيرة.. ورد عاجل للجيش الأردني
الكهرباء: تقرير يومي حول معدلات استهلاك الوقود.. وسرعة إضافة قدرات الطاقة المتجددة
الآثار تسمح بدخول أتوبيسات السائحين بمنطقة الأهرامات اليوم.. خاص
مجلس حقوق الإنسان يدين هجمات إيران ويطالبها بدفع تعويضات لدول الخليج
بسبب أحداث المنطقة.. الكهرباء تراجع مخزون الوقود والالتزام بنمط التشغيل الجديد
روساتوم: الوضع في محطة بوشهر النووية يتطور لأسوأ السيناريوهات
تداعيات التصعيد في المنطقة.. وزير الكهرباء يجتمع بخلية إدارة الأزمة
ضمن التحركات المصرية.. بيت الزكاة والصدقات يعزز جهوده الإغاثية للأشقاء اللبنانيين
الأمطار هتزيد والذروة اليوم.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية
نجاة طفل ونفوق حمارين وخروف بصعق كهربائي بسبب الأمطار بالبدرشين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عاصفة ترابية تضرب رأس غارب وسط تحذيرات مسبقة من الأرصاد الجوية

عاصفة ترابية برأس غارب
ابراهيم جادالله

ضربت عاصفة ترابية قوية، اليوم، مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، متسببة في انخفاض حاد بمستوى الرؤية الأفقية، وتعطّل نسبي في حركة السير، خاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة.

وأفاد عدد من سكان المدينة بأن الرياح المحملة بالأتربة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، واشتدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار كثيف للغبار في الأجواء، وصعوبة في التنقل، بالإضافة إلى تأثيرات ملحوظة على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

وتأتي هذه العاصفة في أعقاب تحذيرات أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس، بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة.

وأكدت الهيئة أن مناطق البحر الأحمر، ومن بينها رأس غارب، ستكون من أكثر المناطق تأثرًا بهذه الموجة، مع توقعات بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض الفترات، نتيجة الكتل الهوائية المحملة بالغبار.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه التقلبات الجوية تُعد من الظواهر المعتادة خلال فصل الربيع، الذي يشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال، خاصة في المناطق الصحراوية.

من جانبها، دعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة لفترات طويلة، مع ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية، وإحكام إغلاق النوافذ، فضلًا عن القيادة بحذر شديد على الطرق بسبب تدني مستوى الرؤية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء غير المستقرة خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ في التحسن التدريجي لاحقًا، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

