عاصفة ترابية تضرب رأس غارب وسط تحذيرات مسبقة من الأرصاد الجوية

ضربت عاصفة ترابية قوية، اليوم، مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، متسببة في انخفاض حاد بمستوى الرؤية الأفقية، وتعطّل نسبي في حركة السير، خاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة.

وأفاد عدد من سكان المدينة بأن الرياح المحملة بالأتربة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، واشتدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار كثيف للغبار في الأجواء، وصعوبة في التنقل، بالإضافة إلى تأثيرات ملحوظة على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

وتأتي هذه العاصفة في أعقاب تحذيرات أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس، بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة.

وأكدت الهيئة أن مناطق البحر الأحمر، ومن بينها رأس غارب، ستكون من أكثر المناطق تأثرًا بهذه الموجة، مع توقعات بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض الفترات، نتيجة الكتل الهوائية المحملة بالغبار.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه التقلبات الجوية تُعد من الظواهر المعتادة خلال فصل الربيع، الذي يشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال، خاصة في المناطق الصحراوية.

من جانبها، دعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة لفترات طويلة، مع ضرورة ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية، وإحكام إغلاق النوافذ، فضلًا عن القيادة بحذر شديد على الطرق بسبب تدني مستوى الرؤية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء غير المستقرة خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ في التحسن التدريجي لاحقًا، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.