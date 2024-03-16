محافظ أسيوط يؤكد تقديم أوجه الدعم لنهو أعمال مشروعات الطرق وفقاً للخطة الزمنية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه أوجه الدعم الممكنة لنهو أعمال مشروعات المحاور والطرق والكبارى التى يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة ، وفقاً للخطة الزمنية وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتنفيذ مشروعات الطرق والمحاور للوصول لأعلى نسب انجاز في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة فضلاً عن صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة .

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري.



وقد تناول اللقاء ، آخر المستجدات بشأن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الطرق والكباري ونسب التنفيذ ومراحل العمل كـ (محور منفلوط العلوي ، ومحور ابوتيج وازدواج الطريق الزراعي "أسيوط/ديروط" بمراحلتيه بإجمالي أطوال 33.4كم للمرحلتين وبتكلفة 600 مليون جنيه ،... ) وغيرها بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه بشأن دراسة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بـ (منفلوط والقوصية وديروط وصدفا) وما سيتم خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة معوقات التنفيذ وآلية وضع حلول لها.



وأشار محافظ أسيوط إلى جولاته الميدانية ونزوله إلى أرض الواقع لتفقد مراحل العمل واجتماعاته الدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الخدمية للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة وبناءاً على الجدول الزمني المقرر للمشروعات لافتاً إلى العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل لهذه المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة التابعة لقطاع النقل والطرق والكباري وفقاً للامكانات المتاحة بحيث يتم استكمال شرايين التنمية موضحاً أن المحاور العلوية الجاري تنفيذها تعمل على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين ويربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتقديم خدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.