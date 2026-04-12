تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل يواصل المعدن الأصفر رحلة الهبوط ؟

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية، بعد موجة صعود تجاوزت 2% خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين بشأن الاتجاه القادم للمعدن الأصفر.



وجاء هذا التراجع متأثرًا بانخفاض سعر الدولار عالميًا، إلى جانب تحركات الأسواق الدولية التي انعكست بشكل مباشر على أسعار الأوقية، ما أثار تساؤلات المواطنين حول ما إذا كان الذهب سيواصل الهبوط خلال الفترة المقبلة أم يشهد موجة جديدة من الارتفاع.

النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أكد أن أسعار الذهب تمر عادة بموجات حركة طبيعية بعد فترات الصعود المتتالي، حيث تشهد الأسواق عمليات تصحيح سعري، تنخفض خلالها الأسعار إلى مستويات دعم ومقاومة محددة قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى.



و أكد «سمير» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذه التحركات ترتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الدولار في الأسواق العالمية، وحالة العرض والطلب، إلى جانب التطورات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر.



وأشار عضو النواب إلى أن سوق الذهب يتسم بالتقلب المستمر نتيجة العرض والطلب، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.



أسعار الذهب اليوم



هبطت أسعار الذهب عالميا إلى مستوى الـ 4700 دولارا للاوقية وسجلت الان 4750 ، وانخفض سعر الذهب عيار 21 تحت مستوى 7155 جنيها.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6133 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7155 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8177 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد سجل 57.240 ألف جنيه