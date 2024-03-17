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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات إلكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين

صدى البلد

طالبت " رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية ، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة ، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في  31 مارس الجاري  .

 

وأوضحت أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، مشددة على ضرورة إلتزامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية لها ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى  إلى 2 مليون جنيه . 

وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب" على استمرار مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل  التوعية و الدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، وخاصة من أصحاب المهن الحرة موضحًة أن مركز كبار ممولي المهن الحرة  يعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات الضريبية من خلال المكاتب الأمامية وذلك لكبارممولي المهن الحرة من كبار الأطباء ، والمهندسين ، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم  ، لافتًة إلى قيام المركز بجهود كبيرة وذلك لتقديم الدعم الفني لهم ، والرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات الكترونيا ،هذا بالإضافة إلى قيام مكاتب الإرشاد الضريبي ومأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة ، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.  

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية اسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك تقدم المصلحة برنامج " مسئول على الهوا " يوم الأربعاء من كل اسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، ويقوم بالرد مباشرة من خلاله نخبة من المختصين بالمصلحة على استفسارات المتابعين للصفحة ، علما أن رابط الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك هو

https://www.facebook.com/tax.egypt

ومن الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية:

www.eta.gov.eg

والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية:

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية

https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك: 

https://www.facebook.com/tax.egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة علىانستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد إن:

https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام :

https://t.me/egypt_tax

مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكتروني 

[email protected]

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت.

رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأشخاص الطبيعيين أصحاب المهن الحرة

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