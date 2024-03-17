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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُكلف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على معارض (أهلاً رمضان)

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية علي معارض اهلاً رمضان بصفه يومية للتأكد من التزام الشركات وكبار التجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المحددة والتأكد من صلاحيه المنتجات للإستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية علي أن الهدف من إقامة معارض أهلاً رمضان تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بعرض السلع الغذائية والاستهلاكية أمام المواطنين بأسعار مناسبة لسد إحتياجاتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، توجه المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، وبحضور رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق ومدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز لتفقد سير العمل بمعرض (أهلاً رمضان) المُقام بجوار مجلس مدينة الحسينية حيث يوجد بالمعرض جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة حيث يشهد المعرض إقبال كبير من المواطنين علي شراء احتياجاتهم من السلع.

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كما تفقد المحاسب معاذ محمد ناصف رئيس مدينة صان الحجر  معرض "اهلا رمضان" بمدينة صان الحجر المقام لطرح السلع بأسعار مخفضة عن السوق يتضمن المعرض مختلف المنتجات والسلع الغذائية بالإضافة إلى اللحوم البلدية.

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