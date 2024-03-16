مصادرة 5189 لتر زيت طعام و700 كيلو مكرونة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتوجبهات المحافظ شنت مديرية التموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بناء على المعلومات الواردة للمديرية والتي تفيد قيام أحد تجار التموين بالتلاعب في السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بقصد التربح غير المشروع وكذا قيام أصحاب مصانع تعبئة المواد الغذائية وزيوت الطعام غير المرخصة بناحية مشتول السوق باستخدام علامات تجارية تخص الغير، حيث تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية يرفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية يرفقة حملة قطاع وسط الشرقية ابوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات وبالاشتراك مع حملة ادارة تموين مشتول السوق ونشوي رابح ومجدي امين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد اصحاب الأنشطة التموينية والتجارية والتحفظ على 5189 لتر زيت طعام و700 كيلو مكرونة تمويني و185 كيلو سكر تمويني كما تم تحرير محضر تصرف في سلع تموينيه بمبلغ 41000 جنيه لتاجر تموين بناحية المنير مركز مشتول السوق وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع المحرره ضد المخالفين.