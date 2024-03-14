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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفرق الطبية بالشرقية تقدم الخدمة لـ 18 ألف مواطن

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه قامت الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالانتشار المكثف أمام المساجد الكبرى وأماكن التجمعات، بمشاركة العيادات المتنقلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، والتي منها دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، من خلال الفرق الطبية المتحركة والثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، من خلال الطبيب الزائر، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.

 

أضاف الدكتور هشام مسعود بأن الفرق الطبية قامت خلال الثلاثة أيام السابقة بتقديم الخدمة الطبية لأكثر من ١٨ ألف مواطن بالمحافظة، من خلال الفرق المتحركة بعد تأدية صلاة العشاء والقيام، والفرق الثابتة بالمراكز الطبية، حيث تم تقديم الخدمة لعدد ١١٨٧٢ ضمن خطة المبادرة الرئاسية دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم الخدمة لعدد ٦٢٩١ ضمن خطة المبادرة الرئاسية متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

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وأشار محمود عبدالفتاح إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي للمواطنين خلال الشهر الفضيل، مع متابعة مستمرة من وكيل وزارة الصحة بالشرقية للفرق الطبية، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال هذه الأيام المباركة، والاطمئنان على انتشار العيادات المتنقلة بجميع القرى والنجوع بمراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لكافة المواطنين بالمحافظة.

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