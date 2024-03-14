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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية تحصن 253 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و النهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام و الماعز والتي بدأت أعمالها في ٢٧ يناير ٢٠٢٤م قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الأسبوع السادس والأخير من الحملة بتحصين ( ٢٥٣ ألف و ١٠ ) رأس ماشية مابين تحصين ( ١٤٠ ألف و ٩٣٦) رأس ماشـية للوقاية من مرض الجلد العقدى و ( ١١٢ ألف و ٧٤) رأس ماشية للوقاية من مرض جدرى الأغنام.

اكد مدير المديرية أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة حيث تم ترقيم وتسجيل ( ١٠٥٩٦) رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتم عقد (٣٣٦٤) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

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أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

الحملة القومية للتحصين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثروة الحيوانية الف رأس ماشية تلبية احتياجات السوق تحصين الماشية مدير مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري

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