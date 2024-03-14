تصفيات العشر الأوائل لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم لطلاب الشرقية.. السبت

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه من المقرر عقد التصفيات الختامية لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم سوف السبت القادم، بمقر قطاع يوم الأزهرية للطلاب الذين تم تصعيدهم للمنافسة على العشرالأوائل على مستوي الجمهورية، مضيفا أنه قد تم التواصل معهم جميعا وتوفير حافلة لنقلهم لمقر عقد الاختبارات.

أضاف رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية أن المسابقة تقام تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تنقسم إلى أربعة مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.وتقدم لها ١٥٠ ألف متسابق على مستوى الجمهورية من الأزهر والتربية والتعليم، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية قيمة بمجموع جوائز تتجاوز ٢٣ مليون جنيه، تصرف جميعها للطلاب؛ تشجيعًا على حفظ القرآن الكريم وتدبره وفهمه والعمل به.