×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة السلامون

صدى البلد
×

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل بوحدة طب الأسرة بالسلامون، التابعة للإدارة الصحية بههيا، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

 

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، وتم التأكد من تواجد كافة أفراد الفريق الطبي بالنوبتجية، متابعاً عمل الفرق الطبية ضمن المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، ومتابعاً مؤشرات أداء عمل العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة خدمات الرعاية الأولية، كما تفقد المعمل وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية اللازمة للمواطنين، مقدماً الشكر للفرق الطبية على تواجدهم وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.

 



كما اطلع الدكتور هشام مسعود على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالوحدة، متابعاً مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، مؤكداً على أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، وتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بدور العبادة ومراكز الشباب ونوادي المرأة وغيرها.

قافلة بيطرية مجانية بقرية مباشر بالإبراهيمية في الشرقية

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تتم بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عدد ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في منفذ طبي بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب ذلك سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية في عدد ٧٦ منفذ طبي، ليصبح الإجمالي ٩٥ وحدة بالمحافظة.

الاكتشاف المبكر التطعيمات الروتينية الدكتور هشام مسعود الرعاية الأولية الصحة والسكان الفحوصات المعملية المستلزمات الطبية المبادرة الرئاسية المبادرات الرئاسية بمحافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

إنسانة كذابة وندلة .. طليق بوسي يفتح النار عليها بسبب هذه الجملة

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

ترشيحاتنا

تعاون وثيق بين ألمانيا وتايلاند لتحرير الرهائن في غزة

بشرى| اِعرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة .. وهذا موعد صرفها

الاحتلال يشن غارتين على عيتا الشعب وميس الجبل جنوبي لبنان

قرار عاجل ضد المتهم بقـ تل ممرضة أكتوبر

بسبب هجوم 7 أكتوبر.. ضابط استخبارات بالجيش الإسرائيلي يعلن نيته في الاستقالة

في ثالث أيام رمضان.. 40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة

تيك توك تفاجئ صانعي المحتوي بإمكانية تحقيق دخل إضافي فما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند غسل المواعين يوميًا

لا تتوقعها.. تفاصيل مثيرة للجدل بملابس رامز جلال ببرنامجه

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ