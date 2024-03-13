وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة السلامون

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل بوحدة طب الأسرة بالسلامون، التابعة للإدارة الصحية بههيا، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، وتم التأكد من تواجد كافة أفراد الفريق الطبي بالنوبتجية، متابعاً عمل الفرق الطبية ضمن المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، ومتابعاً مؤشرات أداء عمل العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة خدمات الرعاية الأولية، كما تفقد المعمل وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية اللازمة للمواطنين، مقدماً الشكر للفرق الطبية على تواجدهم وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.







كما اطلع الدكتور هشام مسعود على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالوحدة، متابعاً مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، مؤكداً على أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، وتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بدور العبادة ومراكز الشباب ونوادي المرأة وغيرها.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تتم بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في عدد ١٩ منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في منفذ طبي بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب ذلك سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية في عدد ٧٦ منفذ طبي، ليصبح الإجمالي ٩٥ وحدة بالمحافظة.