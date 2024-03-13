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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية مباشر بالإبراهيمية في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية مباشر التابعة لمركز و مدينة الإبراهيمية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى بحضور كلاً من مديرى إدارات "الرعاية التناسلية – الإرشاد" بالمديرية و مديرو و أطباء إدارة الإبراهيمية البيطرية و عدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومديرو و أطباء وحدة مباشر البيطرية بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٢٩٥) رأس ماشـية ورش (٤٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (١٥٠) رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد (٢٦٥)رأس ماشية و وأمراض تنفسية لعدد(١٨٠) رأس ماشية وأمراض جلدية لعدد (١٠٥) رأس ماشية وجراحة (١٠) رأس ماشية وذلك بالمجان .

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

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