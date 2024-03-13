ضبط 5 أطنان سماد مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين أولاد صقر حملة تموينية بقيادة محمد شعير مدير عام الإدارة وبالإشتراك مع مباحث التموين ، للمرور والتفتيش على الأنشطة التجارية المختلفه ،وأسفرت الحمله عن تحرير محضر رقم ٢٤٦١ لعام ٢٠٢٤م جنح اولاد صقر لحيازه ٥ طن سماد محسن للتربه مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.