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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

صيانة السيارة
صيانة السيارة

أصدر خبراء في مجال صيانة السيارات تحذيرًا عاجلًا للسائقين بشأن تريند TikTok الذي قد يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة عليهم.

يقدم موقع مشاركة مقاطع الفيديو في كثير من الأحيان وسائل ترفيهية ونصائح، وغالبًا ما يستخدم سائقو السيارات الحيل الذكية.

لكن بعض "الحيل والنصائح" يمكن أن تسبب ضررًا أكبر من المساعدة، حيث يكتشف الكثيرون ذلك بالطريقة الصعبة وينتهي بهم الأمر بخسارة أموالهم بشكل كبير.

استخدام الكماشة لإصلاح السيارة 

حصد تريند استخدام المكبس "الكماشة" لإزالة انبعاجات السيارة الناتجة عن الحوادث، ملايين المشاهدات على TikTok في الأسابيع الأخيرة.

كان الأمر يتضمن وضع كماشة كبيرة فوق الانبعاج في السيارة ثم سحبها للخارج، يقول الفنيون في مجموعة سوانزواي للسيارات إن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى "عواقب غير مقصودة".

وأضافوا: “قد يبدو استخدام المكبس لمحاولة إزالة انبعاجات السيارة حلاً سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة، ولكن هذا النهج قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضرر أكبر من نفعه”.

وتابعوا: “تم تصميم أسطح السيارة لتكون قوية ومرنة، ومحاولة إزالة الانبعاجات باستخدام المكبس يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة”.

وأكدوا أن إحدى المشكلات الرئيسية المتعلقة باستخدام المكبس هي أنه قد يتسبب في مزيد من الضرر للطلاء والبنية الأساسية للسيارة، مدما يؤدي إلى تكاليف إصلاح إضافية.

غالبًا ما تتطلب خدوش السيارات أدوات وخبرة متخصصة لإصلاحها بشكل صحيح.

يتمتع المحترفون بالتدريب والمعدات اللازمة لتقييم الأضرار، والتأكد من بقاء السلامة الهيكلية للمركبة سليمة، واستعادة مظهرها دون التسبب في المزيد من المشاكل.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو الخيار الأرخص، إلا أن الخبراء يقولون إنه لن يوفر لك المال وقد تضطر إلى دفع ما يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات على المدى الطويل بسبب تضرر هيكل السيارة.

وأضافوا: "على الرغم من أن استخدام المكبس قد يبدو خيارًا لتوفير التكلفة، إلا أنه في الواقع مقامرة على عمر السيارة".

صيانة السيارات اصلاح السيارة TikTok

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