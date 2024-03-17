شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟

تقابله عند الإشارات وفي مواقف السيارات، يقبل "السايس" على سيارتك ويقتحم الزجاج محاولًا مسحه قبل أن تلفظ بكلمة، ولن يتركك حتى تدفع البقشيش.

ولكن مؤخرًا، أثار مقطع فيديو لأحد عمال تنظيف السيارات اهتمامًا كبيرًا بسبب طريقة عمله الفريدة.

يظهر في الفيديو العامل وهو يرتدي زي سبايدرمان، ويقوم بتنظيف الزجاج بمهارة ودقة، ثم يرسم قلبًا صغيرًا على الزجاج، مما يثير ضحك الركاب داخل السيارة.

وفي النهاية، يظهر أحد الركاب وهو يعطي البقشيش بكل رضا نفس للعامل النشيط.

انتشر المقطع عبر الإنترنت من قبل حساب معروف باسم "No context Humans"، وعلى الرغم من عدم وضوح مكان أو تاريخ التقاط الفيديو، إلا أنه حاز على أكثر من 14 مليون مشاهدة وآلاف الإعجابات.

وفي التعليقات، أثنى الكثيرون على الإبداع والطرافة في عمل العامل، كتب أحد المستخدمين يقول: "سبايدرمان الحقيقي! يجسد التوفيق بين الحياة والعمل والمسؤوليات المرتبطة.. من التأرجح عبر ناطحات السحاب إلى دفع الإيجار، يثبت بطل الحي الودود أنه حتى الأبطال الخارقين يواجهون صعوبات الحياة".