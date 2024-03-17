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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 17-3-2024 وحتي الخميس الموافق 21-3-2024.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:
الروضة - أمام الموقف وذلك يومي الأحد الموافق 17-3-2024 والأثنين الموافق 18-3-2024
كفر البطيخ - المحطة القديمة وذلك يومي الأحد الموافق 17-3-2024 والأثنين الموافق 18-3-2024
عزبة البرج - الجوهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19-3-2024
الوسطاني - الركابية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19-3-2024
دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024
كفر سعد - التوفيقية وذلك يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024
دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق 21-3-2024
فارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم الخميس الموافق 21-3-2024

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)
وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات المقدمة للمواطنين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سيارات خدمة العملاء

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