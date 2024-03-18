دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

انسحبت الفنانة شيرين رضا من برنامج العرافة والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة قبل نهاية الحلقة بسبب اعتراضها على سؤال موجه لها خلال الحلقة والذي اعتبرته اقتحاما لخصوصيتها.

سبب انسحاب شيرين رضا من العرافة

طرحت مقدمة البرنامج بسمة وهبة،سؤالا للفنانة شيرين رضا خلال برنامجها العرافة ونوهت للفنانة أن لها مطلق الحرية في الإجابة على السؤال أو لا: "ليكي حرية الاختيار تجاوبي أو متجاوبيش،سؤال بيبقى حساس شوية لأنها بتبقى معلومة عنك محدش يعرفها".

أجابت شيرين رضا بالموافقة على رؤية السؤال ولكن بمجرد أن رأت الورقة “أنا شايفة إن ده كتير أوي، ده مينفعش، لا أكيد مش هقرأ السؤال”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.