عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع الممثل الإقليمي لـ«اليونيدو» خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بمصر

صدى البلد

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصرية.

حضر اللقاء أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم  المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية.

txt

الاقتصاد المصري بخير.. بشرى سارة من الحكومة بشأن خفض معدل الدين وتحفيز الصناعة والقطاع الخاص

txt

في ختام زيارته للرياض.. وزير الصناعة يلتقي مدير عام منظمة التجارة العالمية

وقال الوزير إن اللقاء استعرض آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري إعدادها حالياً، حيث تعد منظمة اليونيدو شريكاً رئيسياً في إعدادها وإحدى الجهات التي بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد.

وأضافت أن الاستراتيجية تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الاعمال.

وأوضح سمير أن الوزارة ترغب في الاستعانة بخبرة المنظمة في ملف إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية البالغ عددها 147 منطقة منتشرة على مستوى الجمهورية وبما يراعي المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة.

ولفت إلى أن التنوع القائم في القطاعات الصناعية العاملة بهذه المناطق يتطلب مزيداً من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بها بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.

ونوه الوزير إلى إمكانية دعم منظمة اليونيدو للوزارة في هذا الصدد من خلال البدء في إعادة تنظيم 4 مناطق صناعية تشمل منطقة كوم أوشيم بالفيوم وبياض العرب ببني سويف ومدينة الروبيكي للجلود وإحدى المناطق الصناعية ببورسعيد.

وأشار إلى أن الوزارة تخطط حالياً لحصر المنطقة المحيطة بمدينة الروبيكي للجلود على مساحة 4 ملايين متر مربع لإقامة منطقة صناعية عليها تخدم المدينة.

وذكر سمير أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية ببورسعيد بهدف جذب استثمارات تسهم في توفير وظائف لشباب المحافظة، وكذا إنشاء مدارس ومراكز تكنولوجية لتدريب العمالة بالمحافظة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة بالمنطقة بحيث تضم هذه المدارس مناهج فنية ومهنية حديثة من الدول المستثمرة بالمنطقة الجديدة.

ولفت الى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو للوزارة في تحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة فى مجالات مشروعات التنمية الصناعية.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على الاستعانة بخبرات المنظمة في مشروعات تصنيع الرمال السوداء في مصر التي تشهد اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الرمال السوداء تمثل ثورة تصنيعية هائلة حال استخراجها وإجراء عمليات الفصل لمكوناتها، حيث تدخل في مختلف الصناعات الاستراتيجية بدءًا بالطائرات والمعدات وصولاً إلى أشباه الموصلات الإلكترونية.

من جانبه، أكد الدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر باعتبارها من أبرز الدول أعضاء اليونيدو، مشيراً إلى أن المنظمة ترحب بتطلعات مصر لتحقيق نقلة نوعية في مشروعات الرمال السوداء بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وقال جيلبيرت إن المنظمة لها باع طويل في مجال تطوير وتنمية المناطق والمدن الصناعية ولها خبرات سابقة في هذا المجال في محافظتي الإسكندرية والقليوبية في مجالات الصناعات البلاستيكية والغذائية.

وأضاف أنه يمكن للمنظمة تقديم خدمات متميزة للمناطق الصناعية من خلال مكاتب الترويج للاستثمار والتكنولوجيا التابعة للمنظمة الرامية إلى تعزيز الشراكات بين المصنعين والمستثمرين.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

صدمة صباحية.. الأرصاد تحذر من مفاجأة في طقس الأيام المقبلة| ذروة التقلبات الجوية

ترشيحاتنا

خطورة اقتحام رفح.. مباحثات بين العاهل الأردني والمستشار الألماني بشأن غزة

نتنياهو يكشف خططه بغزة : سنجلي المدنيين من رفح وسنشن عمليات

في نهار رمضان.. شخص يطلق النار على نفسه بـ الجيزة

تاريخ طويل من العلم والفكر.. الإمام الأكبر يوجه كلمة في يوم تأسيس الأزهر

20 صورة ترصد انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في المدارس

خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية | الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

معاهدة سايكس بيكو.. هل حققت غرضها في تقسيم الوطن العربي؟

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

فيديو

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

رجعوا الجواكت.. تحذيرات من موجة برد وتقلبات بالطقس | فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ