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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل "الحضرة" بالأوبرا في رمضان

فرقة الحضرة للانشاد
فرقة الحضرة للانشاد الدينى

تحيي فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي، بقيادة المنشد نور ناجح، حفلا جديدا ضمن برنامجها لشهر رمضان الكريم بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، يوم 22 مارس الجاري.

يشارك في الحفل الذي يقام في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، عدد من الضيوف أبرزهم المنشد الكبير إيهاب يونس، والمنشد عبد الرحمن بلالة.

من المنتظر أن تنشد "الحضرة" خلال الحفل مجموعة مميزة ومختلفة من القصائد والمدائح، التي يُقدم بعضها لأول مرة.

يمكن حجز تذاكر الحفل والتي تبلغ قيمتها 200 للتذكرة الواحدة، من خلال شباك التذاكر أو من الموقع الإلكتروني لشركة تذكرتي. 

يشار إلى أن فرقة "الحضرة" كانت قد أحيت عدة حفلات منذ بداية شهر رمضان الكريم من بينها حفل النادي الأهلي بالشيخ زايد، وحفل الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرهما.

فيما كانت الفرقة قد أعلنت في وقت سابق عن جدول حفلاتها خلال رمضان، إذ أنه بخلاف حفلها المنتظر يوم 22 مارس بدار الأوبرا، من المقرر أن تحيي حفلات أخرى يوم 28 مارس بالنادي الأهلي بمدينة نصر، ويوم 29 مارس بالنادي الأهلي بالتجمع.

كانت طرحت "الحضرة" عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية جديدة بعنوان "إنا لك صُمنا"، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

أغنية "إنا لك صُمنا"، من كلمات هشام الحلي، ألحان روحي الخماش، توزيع نور ناجح، وهي أغنية من التراث العراقي وتم تسجيلها لأول مرة بالإذاعة العراقية عام 1957، وتعيد الفرقة تقديمها بشكل جديد من خلال فيديو كليب من تصوير وإخراج عمرو عيسى.

"الحضرة" هي فرقة إنشاد صوفي أسسها الفنان نور ناجح عام 2015، وتهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات والجوامع إلى المسارح.

المنشد عبد الرحمن بلاله المسرح المكشوف الفنان نور ناجح ايهاب يونس دار الأوبرا دار الاوبرا المصرية فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى

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