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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية تدشن ندوة بعنوان رمضان شهر القرآن وبناء الإنسان

ندوه دينية بالغربية
ندوه دينية بالغربية

أقيمت اليوم ندوة دينية تثقيفية بعنوان "رمضان شهر القرآن"، وذلك بمدرسة مودرن سكول الخاصة للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح ياقوت، من دار الإفتاء بطنطا، وذلك بمشاركة 100 طالب من طلاب المدرسة.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، ودار الإفتاء بطنطا.

كما تناولت الندوة فضل شهر رمضان المعظم والذي يعد أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين، فهو شهر الصيام والقيام، شهر العِتق والغفران، شهر تُفتح فيه أبواب الجنة، وتُضاعف فيه الحسنات، وتُرفع فيه الدرجات، وتُغفر فيه السيئات.. شهر أُنْزِل فيه القرآن الكريم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه رضوان الله عليهم بقدومه، لما فيه من الخير العميم، والفضائل والبركات الوافرة.

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وخلال الندوة الدينية التي أقيمت بالمدرسة، قام الطلاب والعاملين بالمدرسة، بتقديم الأسئلة لفضيلة الشيخ حول موضوع الندوة، والذي قام بالتفسير والرد عليها جميعا.


يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الوزير محافظ الغربية، بخصوص التعاون مع فرع دار الإفتاء بطنطا والذي تم افتتاحها مؤخراً.

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التربية والتعليم بالغربية النبي صلى الله عليه وسلم الموقف التنفيذى شهر الصيام زير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق رحمي محافظ الغربية شهر رمضان المعظم

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