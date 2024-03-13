عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم في مكتبه بديوان عام المحافظة، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومديري إدارة الشؤون المالية والإدارية والهندسية والإسكان بالديوان العام، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروعات طنطا، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

txt

رئيس جامعة طنطا يستقبل محافظي الغربية وكفر الشيخ


وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

txt

زد 2005 يفوز على بلدية المحلة 3-0 في دوري الجمهورية للناشئين

وشدد محافظ الغربية خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

IMG-20240313-WA0037
IMG-20240313-WA0037
IMG-20240313-WA0038
IMG-20240313-WA0038
IMG-20240313-WA0035
IMG-20240313-WA0035
IMG-20240313-WA0036
IMG-20240313-WA0036
IMG-20240313-WA0030
IMG-20240313-WA0030
المحاور المرورية الجديدة المحاور المروري الطرق والمحاور المرورية الطرق والمحاور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المشروعات الجاري تنفيذها الموقف التنفيذى الموقف التنفيذ المحاور المروريه المتابعة المستمرة الشؤون المالية السيولة المرورية دكتور طارق رحمى دوري الجمهورية للناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

400 جنيه زيادة للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

2674.2 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض الجديد| للمقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير في طنطا .. صور

ترشيحاتنا

ما هو فضل قيام الليل في رمضان؟.. علي جمعة يوضح أسراره

المعدن الأصفر يهبط.. أسعار الذهب ثالث أيام رمضان

الحكومة تعلن 8 قرارات جديدة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها

يونيسيف: يجب وقف فوري لإطلاق النار في غزة لحماية الأرواح وإنهاء المعاناة

عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في مصلحة الجمارك لسماع الشهود

آيات السجدة بالترتيب في القرآن وكيف تؤدي سجدة التلاوة؟ هذه أسهل طريقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السند المبدع.. رانيا محمود ياسين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تثير ضجة في أحدث ظهور

الحق احجز| وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل من الإسكان.. التفاصيل وشروط التقديم

أحدثها إمبراطورية ميم.. نشوي مصطفي تسترجع ذكرياتها بمشاركة خالد النبوي

فيديو

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ