الوزير: نستهدف الوصول إلى 31 سفينة في 2030 لنقل 20 مليون طن سنويا

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن خطة تطوير أسطول النقل التجاري البحري، تستهدف الوصول إلى 31 سفية في 2030، بقدرة نقل 20 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنه في 2014 كان هناك 20 سفينة، تنقل 9 ملايين طن سنويا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

كشف كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنئة الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ملف تطوير الأرصفة، شهد اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة منذ 9 سنوات، قائلا: استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.