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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أفضل تطبيقات الحفاظ على الصلاة المجانية في رمضان

أفضل تطبيقات الحفاظ
أفضل تطبيقات الحفاظ على الصلاة المجانية في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، يبحث المسلمون عن أفضل الطرق للحفاظ على الصلاة في أوقاتها، ولهذا نقدم لكم أفضل التطبيقات المجانية التي تساعدكم على ذلك:

1. Muslim Pro:

يعد هذا التطبيق من أشهر التطبيقات الإسلامية، فهو يوفر ميزات متعددة مثل مواقيت الصلاة بدقة عالية، والقرآن الكريم كاملًا مع التفسير، والأذكار، والبوصلة لتحديد اتجاه القبلة، ودعاء اليوم، وتقويم هجري، وغيرها الكثير.

2. Athan:

يتميز هذا التطبيق بتصميمه البسيط وسهل الاستخدام، فهو يعرض مواقيت الصلاة بدقة، ويوفر إمكانية تفعيل تنبيهات الأذان، والتقويم الهجري، ودعاء اليوم، وتحديد اتجاه القبلة.

3. Prayer Times:

يقدم هذا التطبيق مواقيت الصلاة بدقة عالية في جميع أنحاء العالم، مع إمكانية تفعيل تنبيهات الأذان، وتحديد اتجاه القبلة، وتقويم هجري، ودعاء اليوم، وتحديد موقع المساجد القريبة.

4. Quran for Android:

يُعد هذا التطبيق أفضل طريقة لقراءة القرآن الكريم على هاتفك، فهو يعرض النص القرآني كاملًا مع التفسير، ويوفر إمكانية البحث عن أي آية، وقراءة القرآن الكريم بصوت العديد من القراء المشهورين، وحفظ صفحات القرآن الكريم، وتحديد اتجاه القبلة.

5. Tasbih Counter:

يُستخدم هذا التطبيق لحساب التسبيحات، فهو يعرض عدادًا رقميًا لتسجيل عدد التسبيحات، مع إمكانية تفعيل تنبيهات التذكير بذكر الله في أوقات محددة.

الصلاة Muslim القرآن التفسير الأذكار التسبيحات

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