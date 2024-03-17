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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس جامعة بنها ، إحتفالية أزهر القليوبية باليوم السنوي للأزهر الشريف والذي يواكب تأسيس الجامع الأزهر في 7 رمضان 361 هجرية و 972 ميلادية .


جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية ، والشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية الأزهرية ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة ، وممثل بيت العائلة المصرية.


وأكد المحافظ خلال كلمته مكانة الأزهر الشريف جامعا وجامعة في مصر وفي العالم العربي والإسلامي بأسره، حيث يعتبره المسلمون في جميع أنحاء العالم منارة الإسلام ومنبر الدين والعلم فقد لعب الأزهر الشريف دوراً مهماً عبر تاريخه الطويل في الحفاظ على الهوية الإسلامية و نشر منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والتعصب والإرهاب خاصة في ظل اختلاط المفاهيم وتعدد محاولات التضليل في الوقت الراهن.


من جانبه قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بأسمى آيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر ومرور 1084 على تأسيسه ونشأته، ودوره العظيم الذي يقوم به على مدار كل هذه الأعوام في الحفاظ على الدين والتراث الإسلامي ، مشيداً بالأزهر الشريف وما يضمه من علماء وأكاديميين في كافة المجالات.


وأشاد رئيس جامعة بنها بدور جامعة الأزهر علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في نشر الوسطية والتسامح وإعلاء قيم المواطنة .

القليوبية احتفالية الأزهر الشريف الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية

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