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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ربط التعليم الفني في دمياط بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفنى

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد اليوم  "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارة فارسكور التعليمية وذلك للاطمئنان علي انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

شملت الجولة مدارس شهداء الناصرية الإبتدائية والناصرية الحديثة تعليم أساسي وشرباص الإعدادية المشتركة وشرباص تعليم أساسي ووحدة شرباص وشرباص المشتركة ٢ ود. محمود الشربيني الإعدادية

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح بمدرسة شهداء الناصرية الإبتدائية واثني علي انضباط الطابور وحرص الطلاب علي الحضور وتابع الفصول الدراسية بالمدارس وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

كما تفقد "وكيل الوزارة" مدرستي الثانوية الزراعية بفارسكور والثانوية الزراعية العسكرية بدمياط، بحضور  أسامة حلمي مدير بالتنمية والائتمان الزراعي بدمياط وعادل مغربي مدير عام التعليم الفني ومحمد حمودة مدير إدارة فارسكور التعليمية،
حيث قاما بمتابعة العمل بمختلف المواقع مثل الإنتاج الحيوانى وقسم الألبان والمنتجات الغذائية ومزرعة إنتاج وتربية الدواجن والأرض الزراعية.

وخلال تفقده أوضح "غريب" ربط التعليم الفني بالمجتمع لثقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الإستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب بهدف تأهيل عمالة فنية مدربة تدريبيا عمليا وعلميا إستكمالا لتكامل المنظومة من تعاون في بناء قدرات القوى البشرية والإستثمار في الثروة البشرية.

وأكد "وكيل الوزارة" على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه "وكيل الوزارة" بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

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دمياط الانتماء وحب الوطن أعضاء هيئة التدريس التعليم الفني التدريب التربية والتعليم الثروة البشرية

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