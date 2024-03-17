عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 43 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط 13 سفينة وغادرته 7 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء وتم المتداول عليها 43 سفينة حاويات وبضائع عامة.


وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم استقبال السفينة (CORNELIA) والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ23281 طن قمح لصالح القطاع الخاص.


وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفًا و279 طنًا شملت 1500 طن ملح معبأ، و1400 طن أسمنت معبأ، و2564 طن رمل، و5510 أطنان جبس معبأ، و825 طن يوريا، و15480 طن بضائع متنوعة.


وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 59 ألفا و826 طنًا شملت 26066 طن قمح، و10152 طن خردة، و4930 طن حديد، و6413 ذرة، و673 طن خشب زان، و7930 طن سكر، و3279 فول صويا و2167 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 383 طنا.


وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 648 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 318 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3842 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 66 ألفًا و765 طن قمح وفي مخازن القطاع الخاص 105 آلاف و677 طنًا.


ولفت إلى أن 3 قطارات غادروا الميناء بحمولة إجمالية 3599 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، وقطارًا أخر غادر الميناء بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من ميناء السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4688 شاحنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

صدمة صباحية.. الأرصاد تحذر من مفاجأة في طقس الأيام المقبلة| ذروة التقلبات الجوية

ترشيحاتنا

25 دقيقة منعت التهام مول شهير بالقاهرة الجديدة بسبب هؤلاء الرجال ..فيديو

بث مباشر.. احتفالية الجامع الأزهر بالذكرى 1084 للتأسيس

السيطرة على حريق التهم أجزاء من مول بالقاهرة الجديدة | فيديو

ماذا قالت حبيبة الشماع للشاهد الوحيد فى القضية.. دفاع الفتاة يكشف الحقيقة | فيديو

ما معنى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي».. وبم اصطفى الله رمضان؟

شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

معاهدة سايكس بيكو.. هل حققت غرضها في تقسيم الوطن العربي؟

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

رجعوا الجواكت.. تحذيرات من موجة برد وتقلبات بالطقس | فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ