تداول 43 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 13 سفينة وغادرته 7 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء وتم المتداول عليها 43 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم استقبال السفينة (CORNELIA) والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ23281 طن قمح لصالح القطاع الخاص.



وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفًا و279 طنًا شملت 1500 طن ملح معبأ، و1400 طن أسمنت معبأ، و2564 طن رمل، و5510 أطنان جبس معبأ، و825 طن يوريا، و15480 طن بضائع متنوعة.



وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 59 ألفا و826 طنًا شملت 26066 طن قمح، و10152 طن خردة، و4930 طن حديد، و6413 ذرة، و673 طن خشب زان، و7930 طن سكر، و3279 فول صويا و2167 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 383 طنا.



وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 648 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 318 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3842 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 66 ألفًا و765 طن قمح وفي مخازن القطاع الخاص 105 آلاف و677 طنًا.



ولفت إلى أن 3 قطارات غادروا الميناء بحمولة إجمالية 3599 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، وقطارًا أخر غادر الميناء بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من ميناء السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4688 شاحنة.