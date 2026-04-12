الأردن وليبيا يبحثان تطوير التعاون العسكري ورفع مستوى الجاهزية

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم /الأحد/، مع نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، في القيادة العامة، الفريق أول ركن حفتر والوفد المرافق له.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في ترسيخ شراكاتها الدفاعية الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات الأخوية مع القوات الليبية الشقيقة، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويواكب طبيعة التهديدات المعاصرة.

ومن جانبه، أشاد الفريق أول ركن حفتر بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، مثمنًا عمق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، ومؤكدا أهمية توسيع آفاق التنسيق العسكري المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والليبية، إلى جانب الملحق الدفاعي الليبي في عمان.

