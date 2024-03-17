مصر لا تبيع موانيها.. رد حاسم من وزير النقل أمام مجلس الشيوخ

قال كامل الوزير وزير النقل إن مصر لا تبيع الموانئ، إنما تتعاون مع شريك عالمي في التشغيل، موضحا أن موازنة وزارة النقل تتحمل تكلفة بناء البنية الأساسية كاملة للموانئ وتطويرها، ولفت وزير النقل، إلي تشجيع القطاع الخاص للعمل في قطاع المواني البحرية.

قال وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، عن موعد افتتاح ميناء السخنة بنهاية عام 2025، بعد تحويله إلي ميناء نموذجي ليكون الميناء المحوري الرئيسي للممر اللوجيستي (السخنة / الاسكندرية) علي البحر الأحمر، قائلاً :" سيكون أفضل من جميع الموانئ التي قمت بزيارتها في أوروبا وآسيا".

و قال "الوزير"، إن أطوال الأرصفة بميناء السخنة وصلت إلي 23 كم، وذلك بعد إضافة 18 كم أرصفة إلي إجمالي 5 كم سابقة، و أن المساحة الإجمالية للميناء تصل إلي 29 كم مربع، لافتاً إلي أنه تم تزويد الميناء بطرق جديدة وسكة حديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير.