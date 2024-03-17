أزهري: الله سبحانه وتعالى توعد من يحصل على المال الحرام

أكد الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدنيا بها العديد من الإبتلاءات، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالي قال “أنما أولدكم وأموالكم فتنة”، وإذا غضب الله على عبد رزقه من الحرام واذا اشتد غضبه زود له من رزقه الحرام.

وقال إبراهيم الدسوقي، خلال لقاء له لبرنامج “إحنا لبعض”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الله سبحانه وتعالى توعد من يحصل على المال الحرام، لقوله تعالى “سنستدرجهم من حيث لا يعلمون”.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الانسان لو لديه قناعة بأن الاموال التي يحصل عليها غير دائم له، ولا بد أن يعلم حق الله سبحانه وتعالي فيه، لقوله تعالى ( وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ).