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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثوابه عظيم.. أزهري يوضح أجر العطاء في سبيل الله

أرشيفية
أرشيفية

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي (ص) رمز العطاء والمثل الأعلى له، حيث كان يعطي كل من يسأله وعلم الصحابة كيف ينفقون أموالهم.
 

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عطاء واسع لمن لا يخشى الفقر

وأضاف “الدسوقي” خلال حواره ببرنامج “احنا لبعض” من تقديم الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء واسعًا لمن لا يخشى الفقر.
 

وتابع الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف أن الصحابة ضربوا أكبر مثال على العطاء في سبيل الله وكان على رأسهم أبو بكر الصديق الذي تبرع بماله كله في سبيل الله.

العطاء الازهر الشريف إحنا لبعض صدى البلد الصحابة

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