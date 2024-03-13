طالعة بشخصيتين.. شيرين سليمان تكشف كواليس برامجها لـ صباح البلد

استضاف برنامج صباح البلد الإعلامية شيرين سليمان في فقرة خاصة، حيث تحدثت عن تفاصيل البرامج التي تقدمها عبر شاشة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقدم برنامج مطبخ ست الستات وبرنامج "سوبت لايت"، معقبة: “رمضان ده انا طالعة بشخصيتين”.

وقالت شيرين سليمان إن برنامج مطبخ ست الستات يقدم نوعًا مختلفًا من المحتوى هذا العام، حيث يسافر البرنامج على مدار الشهر في كل بلد ليكتشف أبرز الأكلات المعروف بها.

كما تطرقت شيرين سليمان في حديثها عن برنامجها “سوبت لايت” وقالت إنه سيكون مختلفًا في رمضان، حيث سيقدم حلقات فنية بجانب كافة أشكال الفنون الرمضانية من ابتهالات وعرض للخيام وغيرها من الأجواء الرمضانية.