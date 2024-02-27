بطل مسلسل ستيلتو ونجوم فيلم السيستم في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد النجم اللبناني كارلوس عازار بطل مسلسل ستيلتو الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا بعد عرضه على إحدى المنصات، ويتحدث عن كواليس المسلسل ورد فعل الجمهور.



كما يتحدث أيضا عن مشاركته في مسلسل سيب وانا سيب مع النجمة هنا الزاهد والنجم احمد السعدني والذي جسد خلاله شخصية خطيب هنا الزاهد في إطار كوميدي،

كما يتحدث ايضا عن علاقته بوالده النجم اللبناني القدير جوزيف عازار، كما يكشف ايضا كواليس اعماله الغنائية وتفاصيل اخرى عديدة.

كما تستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال فيلم السيستم الذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية

كما تستعرض ايضا تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للافلام القصيرة الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخامس من مارس.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساء.