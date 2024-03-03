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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال طايل عن تصريحات نادية مصطفى بشأن حلمي بكر: عملت شغلي وبس

صدى البلد

ردت الإعلامية نهال طايل على تصريحات الفنانة نادية مصطفى الأخيرة، بشأن ما تم نشره على بعض المنصات الإعلامية بعد مداخلة الفنان الراحل حلمي بكر على الهواء مباشرة ببرنامج تفاصيل، قائلة: «أنا عملت شغلي وبس».

وأضافت نهال طايل خلال تقديمها لبرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنانة نادية مصطفى نشرت على صفحتها وعلى وسائل الإعلام المختلفة وهاجمت زوجة الفنان الراحل حلمي بكر وتصريحاتها الأخيرة معايا في البرنامج؛ بشأن عدم السماح لها بزيارة الموسيقار الراحل أثناء انتقاله إلى الشرقية.

تفاصيل مداخلة الفنان الراحل حلمي بكر

وتابعت: لما أستاذ حلمي بكر دخل معانا على الهواء، أنا كنت بعمل شغلي، وزوجته وأخوه كانوا معانا في المداخلة، ولما طلبت من زوجته تثبت كلامها وتسمعنا صوت الفنان حلمي بكر، مردفةً: الفنان حلمي بكر دخل معانا على الهواء مباشرة خلال المداخلة، وعرفته بنفسي لأجل لا يظن أنها مكالمة خاصة أو عادية، ويعلم أنه لقاء مذاع على الهواء وعبر منصات قنوات صدى البلد.

لم اتهم أحد

وأكملت نهال طايل: المداخلة دي محصلتش على مدار وقت طويل، وفيه تصريحات كتير انتقلت على لساني، وده محصلش لإني وجهت الأسئلة والإجابات كانت من الضيف نفسه مش مني أنا، مختتمةً: «أنا لم أتهم أحد في واقعة الفنان حلمي بكر، وأكن كل الاحترام للجميع».

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