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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع ٣٠٠٠ كرتونة من ديار الخير على الأسر الأكثر احتياجًا

محمد العرابي
محمد العرابي

أطلقت جمعية ديار الخير، بمبادرة قوافل الخير، والتى استهدفت ٣٠٠٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، لتوزيع الكرتون الرمضاني بعدد من القري بمحافظتى الدقهلية ودمياط.

 

ومن جانبه صرح الدكتور محمد أنور العرابي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية أطلقت عدد من المبادرات الخيرية وكذلك القوافل الطبية، بعدد من القري للكشف على المرضي  وصرف الأدوية العلاجية لهم.

وأشار إلى أن الجمعية مؤخرا قد حصلت على قرار الدكتورة نفيين الصباح وزيرة التضامن الاجتماعي بإضفاء صفة النفع العام على الجمعية مما يعطى لها امتيازات كثيرة في خدمة أهالى دمياط والدقهلية.

وأوضح، أن الجمعية تجهز عددا من المسابقات الدينية والخاصة بحفظ القرآن الكريم وتحفيز الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم  خلال شهر رمضان الكريم. 

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