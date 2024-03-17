عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح منتدى العلوم بالمدرسة المصرية اليابانية في دمياط الجديدة

المدرسة اليابانية
المدرسة اليابانية

أجرى  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط ، زيارة للمدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، لافتتاح منتدى العلوم بالمدرسة Science forum والإطلاع على نموذج تطبيق التجربة اليابانية في التعليم المصري بالمدرسة رافقه  الدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب و الدكتور أمنية البطراوي عميد كلية الطب ووكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور ممدوح سراج الأستاذ بقسم علم النبات بكلية العلوم و الدكتور أماني فريد الأستاذ المساعد بقسم علوم البيئة بكلية العلوم.

كان في استقباله الدكتور أحمد عبده عبد الباقي مدير المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة والخبير الياباني ماساجيرو كوجا بحضور  وكيل أول وزارة محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.


عقب فعاليات الإفتتاح التي بدأت بالنشيد الوطني تفقد رئيس الجامعة أرجاء المنتدى للإطلاع على التجارب العلمية لطلاب المدرسة والمشاريع البحثية التي تهتم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والمياه والمسطحات الخضراء .

 

وعلى هامش المنتدى كرم  رئيس الجامعة الطلبة والطالبات المتفوقين بالمدرسة وحثهم على المزيد من الإجتهاد لتحقيق مستقبل مشرق ينعكس على تقدم المجتمع ورفعته.

هذا ونوه رئيس الجامعة أنه سيتم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين بالمدرسة في حفل التكريم السنوي لأوائل الخريجين بالجامعة.

IMG-20240314-WA0021
IMG-20240314-WA0021
IMG-20240314-WA0026
IMG-20240314-WA0026
IMG-20240314-WA0023
IMG-20240314-WA0023
IMG-20240314-WA0022
IMG-20240314-WA0022
دمياط التنمية المستدامة التجربة اليابانية المدرسة المصرية اليابانية المتفوقين المصرية اليابانية المشاريع البحثية المسطحات الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

وزير النقل: مفيش مليم يصرف دون دراسة.. وفوائد القروض تكاد تكون "صفر"

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة دمياط يشهد احتفالية يوم الأزهر الشريف

ترشيحاتنا

غولدا مائير أقوى رئيسة وزراء في إسرائيل.. تفاصيل قصة حب جمعتها بفلسطيني

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لجلسة الخميس المقبل

هل القرين من الجن الطيب أم المؤذي؟.. على جمعة يجيب

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود ولم يبق أمامه سوى «خيارات صعبة»

ماذا تريد واشنطن من الصراع في البحر الأحمر؟.. وحقيقة توريط حلفائها الغربيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها الـ39.. صور وضعت دينا الشربيني في مأزق |شاهد

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

ادعولي والنبي .. تفاصيل إصابة فريدة سيف النصر بعد نقلها للمستشفي

تريلا تدهس 160 سيارة على طريق سريع في إنجلترا.. فيديو مروع

فيديو

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ