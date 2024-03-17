افتتاح منتدى العلوم بالمدرسة المصرية اليابانية في دمياط الجديدة

أجرى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط ، زيارة للمدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، لافتتاح منتدى العلوم بالمدرسة Science forum والإطلاع على نموذج تطبيق التجربة اليابانية في التعليم المصري بالمدرسة رافقه الدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب و الدكتور أمنية البطراوي عميد كلية الطب ووكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور ممدوح سراج الأستاذ بقسم علم النبات بكلية العلوم و الدكتور أماني فريد الأستاذ المساعد بقسم علوم البيئة بكلية العلوم.

كان في استقباله الدكتور أحمد عبده عبد الباقي مدير المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة والخبير الياباني ماساجيرو كوجا بحضور وكيل أول وزارة محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.



عقب فعاليات الإفتتاح التي بدأت بالنشيد الوطني تفقد رئيس الجامعة أرجاء المنتدى للإطلاع على التجارب العلمية لطلاب المدرسة والمشاريع البحثية التي تهتم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والمياه والمسطحات الخضراء .

وعلى هامش المنتدى كرم رئيس الجامعة الطلبة والطالبات المتفوقين بالمدرسة وحثهم على المزيد من الإجتهاد لتحقيق مستقبل مشرق ينعكس على تقدم المجتمع ورفعته.

هذا ونوه رئيس الجامعة أنه سيتم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين بالمدرسة في حفل التكريم السنوي لأوائل الخريجين بالجامعة.

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