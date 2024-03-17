لا يمتلك حراس مرمى ولا مدافعين.. هيثم فاروق ينتقد فريق الزمالك

انتقد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، خط دفاع الفريق الأبيض، واعتبره بلا مدافعين أو حارس مرمى، وذلك لتراجع مستواهم بشكل كبير، خلال الفترة الأخيرة.

وقال هيثم فاروق في تصريحات إذاعية: الزمالك لا يملك حراس مرمى ولا مدافعين، وحتى لو يمتلكهم فهم ليسوا في حالتهم».

وتابع : «لابد أن يمتلك الزمالك خط دفاع قوي وحارس مميز، بالإضافة إلى ثنائي دفاعي ثابتين، وذلك إذ أراد تحقيق البطولات، وينطبق هذا على أي فريق يريد أن ينافس».

وأضاف : «يجب أن يتم معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال مباراتي الأهلي والجونة، والفريق بحاجة لضم حارس مرمى جديد ويشارك أساسيًا، وفي حال لم يشارك فستكون هناك منافسة قوية مع محمد صبحي ومحمد عواد».



وأتم: «لا يصح أن يرتكب الحارس خطأ في كل مباراة، هناك علامة استفهام على مدرب الحراس. محمد بسام حارس طلائع الجيش جيد وسيخلق منافسة مع الثنائي عواد وصبحي».