السيسي: مصر تولي دائماً أهمية خاصة لعلاقاتها المتميزة مع الاتحاد الأوروبي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقادة الأوروبيين الذين يزورون مصر اليوم، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ، منوها بأن الزبارة تعكس حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية المشتركة، أن مصر أولت دائماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ محورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية و الاقتصادية و الأمنية المشتركة للجانبين.