رئيسة وزراء إيطاليا: سنوقع مع مصر اليوم العديد من الاتفاقيات الثنائية الهامة

أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، أن هذا يوم تاريخي في العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه فخورة بالدور الذي قامت به إيطاليا لتعزيز الشراكة الكاملة بين مصر والإتحاد الأوروبي.

وقالت جورجيا ميلوني، خلال كلمتها التي ألقتها بالقمة المصرية الأوروبية، أن منطقة المتوسط، تواجه أزمات كبيرة، مما كان هناك أهمية لتعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ملفات الطاقة والهجرة وأزمة المياه.

وتابعت أنه إيطاليا لديها خطة للاستثمار والتنمية مع القارة الأفريقية، ومصر جزء من تلك الخطة، وسنعمل على تحقيقها في الفترة الحالية.

وأشارت إلى أنه سنوقع مع مصر اليوم العديد من الاتفاقيات الثنائية الهامة، مؤكدة أنه نعمل على الدعم والمساندة لقطاع غزة.