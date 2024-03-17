السيسي: القمة المصرية الأوروبية تعكس عمق العلاقات سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة: "أرحب بالقادة ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية المشاركين في أعمال اجتماعنا اليوم، وأعلن بدء أعمال اجتماع وألقى كلمة افتتاحية بهذه المناسبة".

وأضاف الرئيس خلال القمة المصرية الأوروبية، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية: "السيدات والسادة القادة الأوروبيين، يطيب بي أن أرحب بكم اليوم في زيارتكم المهمة إلى مصر التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ، وتعكس أيضًا حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

الاتحاد الأوروبي

وأضاف الرئيس السيسي، "لقد أولت مصر دومًا أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع الرئيس "اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا على مختلف الأصعدة سياسيًا، واقتصاديًا، وتجاريًا، وثقافيًا".