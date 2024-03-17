أمين الفتوى يحذر من الإسراف فى تناول الطعام: يعطل عن العبادة

حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الإسراف فى تناول الطعام فى الإفطار، قائلا: "طول اليوم بتعانى من الجوع وبالليل بتعانى من التخمة، فلازم لما تأكل ولا تشبع".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له"، اليوم : "التخمة لا تجعل الإنسان لا يصلى القيام والصلاة، وبطنه كلها تخمة، ويجب أن يأكل على قدر الحاجة والباقى يخرجه للفقراء والمساكين وخلى الأمر طاعة لله، يبقى أصبحت لا تسرف وكمان عملت صدقة وصليت القيام".

وتابع: "هناك نهى عن الإسراف وربنا نبهنا إلى إنه لا يحب المسرفين، يبقى لازم لا نسرف حتى لا نخرج من دائرة حب الله لنا".

