حقق إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقع المطلة الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف موقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة وتحقيق إصابات مباشرة.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان جاء فيه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من ظهر يوم ‏الأحد 17-03-2024 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة" .‏

فيما أشارت وسائل الإعلام العبرية إلى هبوط ثلاثة مقذوفات أطلقت من لبنان منذ فترة قصيرة في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" انه لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.

وأفاد موقع "واي نت" الاسرائيلي بأن حزب الله تحمل المسؤولية عن الهجمات.