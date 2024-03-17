محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع

قاد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، ونائب محافظ كفرالشيخ الدكتور عمرو البشبيشي، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون أي تعديات.



وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفرالشيخ الحضري المطور بشارع صلاح سالم، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وكلف محافظ كفرالشيخ برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مضيفًا أن حملات إزالة الإشغالات بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط مستمرة لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.



والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وصدر أوامر فورية بتنفيذها وعبر المواطنين عن سعادتهم بتواصل محافظ كفرالشيخ معهم، وسرعة استجابته لمطالبهم، وحل مشاكلهم، مؤكدين على دور محافظ كفرالشيخ في تحسين وفي الخدمات المقدمة في المحافظة.



وفي سياق أخر، بدأت جمعية الأورمان تحت إشرف مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ في توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على (4000) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن محافظة كفرالشيخ.



وأكدت وكيلة وزراة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ الدكتورة ماجدة جلالة، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وزيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.



من جانبه أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.



وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التي كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.