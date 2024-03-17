رئيس وزراء اليونان: أمن واستقرار مصر أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء اليونان أن أمن واستقرار مصر يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى يضم الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة قادة الاتحاد الأوروبي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء.

أضاف رئيس وزراء اليونان أن التدهور الإنساني في قطاع غزة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار.

الامن البحرى

وتابع رئيس وزراء اليونان: نعمل مع مصر والشركاء الإقليميين لضمان الأمن البحري

أضاف رئيس وزراء اليونان قائلا:" نثمن جهود مصر للحد من الاتجار غير الشرعي في منطقة المتوسط نواصل العمل مع مصر عن كثب لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

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