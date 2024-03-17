مفتي الجمهورية يوضح شروط التوبة في رمضان.. فيديو

تحدث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن شروط التوبة.

وقال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "اسأل المفتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "شروط التوبة التي حددها العلماء 4، وهم الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياءً من الله تعالى، لا من غيره".

وأشار: إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط لم تصحَّ التوبة"، وقد أضاف بعض العلماء أن من شروط التوبة الاعترافَ بالذنب وكثرةَ الاستغفار".

وشدد على أنه ينبغي على المسلم في رمضان أن يطهر نفسه بالتوبة إلى الله- تعالى-؛ لينال الجائزة الكبرى والمغفرة لذنوبه، وألا ينفق وقته وعمله في غير طاعة الله؛ حتى لا يرغم أنفه ويخسر المغفرة.