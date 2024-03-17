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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تراجع الدعم لإسرائيل..نتنياهو ينتقد شومر وبايدن وسط تصاعد الصراع مع حماس

صدى البلد

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا حادا على السيناتور الأمريكي تشاك شومر والرئيس جو بايدن وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحركة حماس. 

وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل مسلحي حماس للشهر الخامس على التوالي، وسط مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

ودعا شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلى قيادة جديدة في إسرائيل لمتابعة حل الدولتين، مشيراً إلى المخاوف بشأن إعطاء نتنياهو الأولوية للبقاء السياسي على المصالح الأفضل لإسرائيل. وردا على ذلك، أدان نتنياهو تصريحات شومر ووصفها بأنها "غير مناسبة على الإطلاق"، مؤكدا أن القرارات الانتخابية الإسرائيلية لا ينبغي أن تمليها ضغوط خارجية.

ورد نتنياهو قائلا: "من الخطأ محاولة استبدال القادة المنتخبين لديمقراطية شقيقة وحليف قوي للولايات المتحدة في أي وقت، ولكن بشكل خاص في وقت الحرب".

وأضاف: "تخيل أنه بعد أحداث 11 سبتمبر، وعندما تكون في خضم قتال القاعدة يقول بعض الإسرائيليين: إن الشيء الصحيح إجراء انتخابات جديدة في أمريكا أو المطالبة بإستقالة بوش. هذا غير مناسب، وما كان ينبغي أن يقال.

علاوة على ذلك، انتقد نتنياهو التحول الواضح لبايدن في موقفه تجاه الصراع المستمر، في إشارة إلى ما ورد في التقارير حول "لقاء يسوع" التي تمت مناقشتها بين الزعيمين. وأثارت رغبة بايدن التي أعرب عنها في وقف إطلاق النار وزيادة الاهتمام بالضحايا المدنيين في غزة غضب نتنياهو، الذي اتهم الرئيس الأمريكي بـ "التخلص من إسرائيل" وتقويض جهودها لمحاربة حماس.

وفي خضم هذه التوترات الدبلوماسية، تظل إسرائيل ثابتة في التزامها بتحقيق "النصر الكامل" على حماس. وشدد نتنياهو على ضرورة استكمال المهمة مع تسهيل إجلاء المدنيين في منطقة رفح بغزة.

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