عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار النمسا يشكر الرئيس السيسي على مجهوداته في مكافحة الهجرة غير الشرعية

مستشار دولة النمسا
مستشار دولة النمسا كارل نيهامر

قال مستشار دولة النمسا كارل نيهامر، إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وصلت إلى مستوى جديد، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأضاف نيهامر خلال مؤتمر صحفي عقب القمة المصرية الأوربية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن الشراكة مفيدة لكلا الجانبين، وتمثل خطوة مهمة للأمن الأوروبي، متابعا: «نرى فرصا كبيرة للتعاون الوثيق مع مصر لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر»، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهودات مصر في استضافة ملايين اللاجئين والمجهودات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن مكافحة الهجرة غير المنتظمة تمثل أولوية أولى بالنسبة لنا، وينبغي بذل المجهودات لمنعها، لذلك نحتاج إلى تعاون مستدام، مشيدا بعقد اتفاقية مع مصر، حيث أنها بلد يستضيف عددا كبيرا من اللاجئين ولها دور كبير ومهم.

المستشار النمساوى

وأشار المستشار النمساوي إلى أن تحقيق الأمن يحتاج إلى التعاون والشراكات، وهذا هو الحال في الحرب ضد الإرهاب، الذي يمثل جزءا مهما في هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن الإرهابيين أعداء الشعوب ويدمرون المجتمعات، وينبغي وقف كل أشكاله بكل قوانا، ومصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

إكسترا نيوز الاتحاد الأوروبي الهيدروجين الاخضر الرئيس السيسي السيسي القمة المصرية المستشار النمساوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

ترشيحاتنا

بوتين يتقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية الداخلية

1084 عام على تأسيسه.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاة التراويح

العتاولة الحلقة 7| خضر يحرق شقة شقيقه نصار.. وعيسى الوزان يعترف بحبه لـ«مي كساب»

مانشستر يونايتد يخطف الفوز من ليفربول ويتأهل لنصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي

إبراهيم عيسى: أنا في المرحلة الأخيرة من الحياة.. وده يستلزم الصدق

استهدافه كان ناجحا.. جالانت يلمح مجددا لاغتيال الرجل الثالث في كتائب القسام مروان عيسى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نجدة هدف حيوي| قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

فيديو

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ