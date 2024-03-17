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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل ستواصل محاولة تأمين صفقة لإطلاق سراح 100 رهينة

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، والتي دعا فيها إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، 'غير مناسبة على الإطلاق'.

وفي خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ والذي قلب السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة، وصف شومر – وهو أعلى يهودي أمريكي في الحكومة الأمريكية وهو عادة مؤيد قوي لإسرائيل – نتنياهو بأنه “عقبة كبيرة” أمام السلام.

لكن في مقابلته مع دانا باش من شبكة سي إن إن في برنامج “حالة الاتحاد”، رد نتنياهو، قائلا 'أعتقد أن ما قاله غير مناسب على الإطلاق، من غير المناسب الذهاب إلى ديمقراطية شقيقة ومحاولة استبدال القيادة المنتخبة هناك”.

وأضاف “هذا شيء يفعله الجمهور الإسرائيلي من تلقاء نفسه. وقال: 'نحن لسنا جمهورية موز'.

وقال نتنياهو، بدلا من ذلك، يجب أن تركز الجهود على “إسقاط طغيان حماس”.

وعندما تم الضغط عليه للتعليق على ما إذا كان سيلتزم بإجراء انتخابات جديدة عندما تنتهي الحرب، قال نتنياهو: 'هذا شيء يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يقرره'، وأضاف أنه 'من السخافة' الحديث عن ذلك بينما الحرب مستمرة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية التي تؤثر على المدنيين الفلسطينيين في غزة بشكل متزايد مع استمرار حرب إسرائيل ضد حماس، وهو الوضع الذي زاد الضغط على مسؤولي الحزب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل.

وفي حديثه عن صفقة رهائن محتملة مع حماس، قال نتنياهو لشبكة CNN إن إسرائيل ستواصل محاولة تأمين صفقة من شأنها أن تشهد إطلاق سراح 100 رهينة مقابل وقف القتال لمدة 6 أسابيع. لكنه قال إن المطالب 'الغريبة' للجماعة المتشددة تجعل المفاوضات أكثر صعوبة.

وأضاف: “الزمن سيحدد ذلك، لكن مطالب حماس الغريبة… تجعل هذه الصفقة أكثر صعوبة، لكننا سنستمر في المحاولة، لأننا نريد عودة هؤلاء الرهائن”.

وتابع نتنياهو: “نحن ندرك أيضًا أن الشيء الوحيد الذي يدفع حماس إلى منحهم، هو الضغط العسكري المستمر الذي نمارسه هناك”.

وأضاف: 'ولذلك سنواصل الضغط العسكري وسنواصل محاولة إخراج هؤلاء الرهائن'.

ويدعو اقتراح حماس الأخير إسرائيل إلى إطلاق سراح ما بين 700 و1000 أسير فلسطيني، مقابل إطلاق حماس سراح النساء الإسرائيليات – بما في ذلك جنود الجيش الإسرائيلي – والأطفال والمسنين والجرحى والمرضى الرهائن، حسبما قال مصدر دبلوماسي مطلع على المناقشات لشبكة CNN يوم الجمعة. تأكيدا لتقارير سابقة لرويترز.

وينص الاقتراح على أنه سيتم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، فضلا عن تحديد موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وفي مصدر آخر للتوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قال البيت الأبيض يوم الأحد إنه لم يطلع بعد على خطة 'ذات مصداقية' من الحكومة الإسرائيلية حول كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين في جنوب غزة إذا مضت قدما في عملية السلام. عملية عسكرية في رفح.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكد نتنياهو خططه للمضي قدما في العملية، على الرغم من المخاوف الدولية المتزايدة.

وأكرر: سنعمل في رفح. وقال نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة: “سيستغرق هذا عدة أسابيع، وسوف يحدث”.

بنيامين نتنياهو زعيم الاغلبية تشاك شومر

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