مانشستر يونايتد يخطف الفوز من ليفربول ويتأهل لنصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر يونايتد الى نصف النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزي ، بعد فوزه على ليفربول 4 - 3 بالمباراة التى جمعتهم على ملعب الأولد ترافورد .

وكان قد وصل الفريقين للعب شوطين اضافيين بعد انتهاء الوقت الاصلى .

وبالرغم من خسارة فريقه واصل محمد صلاح نجم ليفربول تحقيق أرقامه القياسية، بعد تسجيله هدفًا أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، في المباراة التي تجمعهما حاليًا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول، والتقدم للريدز؛ بعدما ارتدت الكرة من أونانا حارس مرمي مانشستر يونايتد ليسكنها الشباك.

وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه ضد مانشستر يونايتد، إذ أحرز 8 أهداف في 5 مواجهات.