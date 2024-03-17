بالتعاون مع مستقبل وطن.. ختام مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع أمانة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالاسكندرية وعضو مجلس النواب.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، إن إدارة العامرية حصدت المركز الأول في المسابقة، وجاءت إدارة برج العرب في المركز الثاني، ثم إدارة المنتزه أول في المركز الثالث وإدارة غرب في المركز الرابع.

وأضاف أبوزيد تأتي وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب.

من جانبه، وأشار النائب خالد شلبي، أمين تنظيم مستقبل وطن بالإسكندرية، في تصريحات لصدى البلد، لى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي، منوهًا إلى أن محتوى المواد الخاص بالمسابقة تم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

وأشاد شلبي بدور مديرية التربية والتعليم في تقديم كامل الدعم والمساندة من أجل إنجاح المسابقة التي تستهدف تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي وتقوية روح التنافس الشريف.