عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع مستقبل وطن.. ختام مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بالإسكندرية

مسابقة أوائل الطلبة
مسابقة أوائل الطلبة بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن نتيجة مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع أمانة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالاسكندرية وعضو مجلس النواب.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، إن إدارة العامرية حصدت المركز الأول في المسابقة، وجاءت إدارة برج العرب في المركز الثاني، ثم إدارة المنتزه أول في المركز الثالث وإدارة غرب في المركز الرابع.

بخمسة جنيه أرخص فطار في مصر.. رمضانك بكورنيش الإسكندرية حاجة تانية| شاهد

وأضاف أبوزيد تأتي وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب.

من جانبه، وأشار النائب خالد شلبي، أمين تنظيم مستقبل وطن بالإسكندرية، في تصريحات لصدى البلد، لى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي، منوهًا إلى أن محتوى المواد الخاص بالمسابقة تم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

وأشاد شلبي بدور مديرية التربية والتعليم في تقديم كامل الدعم والمساندة من أجل إنجاح المسابقة التي تستهدف تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي وتقوية روح التنافس الشريف.

الاسكندرية التربية والتعليم التعليم الفني أمانة الاسكندرية بروتوكول التعاون اوائل الطلبة حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

ترشيحاتنا

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

استقرار أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تحذير رسمي.. غرامة كبرى تنتظر مروجي الشائعات عن حبيبة الشماع

الانتخابات الرئاسية الروسية تلقي بظلالها على الأزمات الدولية

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرا عن خطف قارب صيد يمني بخليج عدن

محامي حبيبة الشماع يعلن مفاجأة بشأن شركة أوبر.. تفاصيل مثيرة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فيديو

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ