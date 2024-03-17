عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بخمسة جنيه أرخص فطار في مصر.. رمضانك بكورنيش الإسكندرية حاجة تانية| شاهد

حفلات الإفطار على
حفلات الإفطار على كورنيش الإسكندرية

رمضان في مصر حاجة تانية لكن في الإسكندرية طعمه مختلف بطعم يود البحر، ودائمًا مذاق كورنيش الإسكندرية له طعم مختلف عند الاسكندرانية، وكما يقول المغني الإمارات الشهير "رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس و زينة في الشارع صوت الاذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع".

ويحتفل المسلمون في مصر بشهر رمضان الكريم، الذي عادة ما يرتبط بذكريات خاصة في الأذهان، ومع تنوع الثقافات والموروثات الشعبية، هناك عادات جميلة للإسكندرانية خلال شهر رمضان، بعضها غريب وبعضها يُعبر عن روح الشهر الكريم.

محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف

ولا يزال الكثيرن يحافظون على العادات الرمضانية المتعلقة بشهر الصيام، ومعظم هذه العادات مبهجة، ولعل أهمها في الإسكندرية، هو تناول الفطار على الشاطئ، وهي العادة التي يحرص عليها كثير من الإسكندرانية في الشهر الفضيل، خاصة مع جو الربيع الجميل هذا العام.

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية يتم فتح الشواطئ لاستقبال المواطنين دون السماح بالنزول لمياه البحر مقابل 5 جنيهات للفرد فقط، وهناك إقبال جيد من المواطنين على الشواطئ خلال شهر رمضان للإفطار.

وبدأت أعداد المواطنين بالفعل في التزايد مع مرور الأيام الأولى من رمضان، حيث تجتمع فيه الأسر على الشاطئ، وذلك بعد تجهيز الشواطئ لاستقبال المصطافين الصائمين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

عريس جديد.. التفاصيل الكاملة لسقوط شاب من الطابق 13 بالإسكندرية

وقال حمدي الشيباني، مصرفي، من أهالي الإسكندرية لموقع صدى البلد، إن روح العائل تتجمع في رمضان على شواطئ الإسكندرية، للاستمتاع بسحرها الخلاب، مؤكدًا حرصه سنويًا على هذه العادة الرمضانية الإسكندرانية سواء مع الأهل أو مع الأصدقاء لاسترجاع الذكريات قبل زحمة الصيف.

وقال ماجد جمال، محامي، من أهالي الإسكندرية، لصدى البلد، إن الإفطار على الشاطئ من أهم ما يميز مدينة الإسكندرية، بل إن البعض يحسد الإسكندرانية على تواجدهم باستمرار على الشاطئ في رمضان وبعد رمضان.

وأكد أن الإفطار على الشاطئ له طابع خاص، حيث تتجمع الأسر والعائلات للاستمتاع بسحر البحر، في ظل جو رمضان مختلف لا يوجد سوى في الإسكندرية.

الاسكندرية كورنيش الإسكندرية رمضان الإفطار الرمضاني عادات الاسكندرانية السياحة والمصايف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

ترشيحاتنا

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

استقرار أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تحذير رسمي.. غرامة كبرى تنتظر مروجي الشائعات عن حبيبة الشماع

الانتخابات الرئاسية الروسية تلقي بظلالها على الأزمات الدولية

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرا عن خطف قارب صيد يمني بخليج عدن

محامي حبيبة الشماع يعلن مفاجأة بشأن شركة أوبر.. تفاصيل مثيرة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

فيديو

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ